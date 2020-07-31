Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sina (Китай): почему только Китай, США и Россия имеют стратегические бомбардировщики? 

ИноСМИ 9 часов назад
Почему только у трех стран есть стратегическая авиация?
Фото: © CC BY-SA 3.0, Alex Beltyukov
Россия, Китай и США активно производят стратегические бомбардировщики, отмечает пользователь Sina (Китай) . А что насчет других стран? Почему они не разрабатывают собственные бомбардировщики? В попытке ответить на эти вопросы он приходит к выводу, что у таких самолетов есть серьезные недостатки.
Нынешние авианосцы и бомбардировщики фактически берут свое начало на Западе. В 1971 году первый в мире авианосец HMS Argus был сконструирован британцами на базе большого лайнера. Прототип бомбардировщика был создан итальянскими ВВС в 1911 году. В том году итальянский истребитель сбросил в полете бомбу за землю, осуществив тем самым первую воздушную бомбардировку. Так что теоретически изобретателями бомбардировщика являются итальянцы, но в действительности это не так. Русский изобретатель Игорь Иванович Сикорский создал первый бомбардировщик, он также был основателем авиастроительной компании Sikorsky Aircraft в США.
Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты в 1918 году, но в 1912 году, находясь в России, он разработал первый тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец». Сикорский также создал прототип вертолета, который впоследствии лег в основу американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» развивал скорость до 100 километров в час, а дальность полета составляла до 500 километров. Он мог подниматься на максимальную высоту до 4000 метров, а максимальная бомбовая нагрузка у самолета была 400 килограмм. По меркам нынешнего времени характеристики этого истребителя очень низкие, но во время Первой мировой войны он считался отличным бомбардировщиком.
В Соединенных Штатах есть бомбардировщик B-2 — единственный в мире стратегический бомбардировщик-невидимка дальнего действия. Кроме того, на вооружении ВВС США также есть бомбардировщик B-52. Российские бомбардировщики представлены в основном Ту-160, а китайские — Xian H-6K. Будучи тремя заслуженными военными силами в мире, Китай, Америка и Россия имеют свои собственные стратегические бомбардировщики. Более того, в настоящее время эти три страны, не теряя ни секунды, разрабатывают новые модели стратегических бомбардировщиков, чтобы как можно скорее осуществить их «смену поколений». Соединенные Штаты по-прежнему занимают здесь лидирующую позицию, поскольку их бомбардировщик-невидимка второго поколения B-21 уже начал фазу испытательных полетов. Китай их догоняет и уже начал активный процесс проектно-конструкторских работ Xian Н-20. Россия также готовится к возобновлению производства Ту-160. Эти три страны не уступают друг другу в борьбе и изо всех сил стараются повысить свою военную мощь за счет бомбардировщиков, однако, похоже, что только они активно занимаются разработками в этой сфере. А как насчет других стран? Разве им не нужно создавать собственные стратегические бомбардировщики? На самом деле существует главная проблема, справиться с которой им не под силу.
На поле боя бомбовая нагрузка стратегических бомбардировщиков очень большая, они могут наносить разрушительные удары по важным целям противника, а также обеспечивать сильную огневую поддержку с воздуха фронтовым военным частям. В области ядерного оружия бомбардировщики также являются важной частью ядерных ударных сил «три в одном». Но производство таких самолетов довольно сложное. С точки зрения исследований и разработок, бомбардировщик имеет длительный цикл проектно-конструкторских работ. В областях материалов, технологий, проектных возможностей и способности к интеграции для бомбардировщиков существуют высокие требования. Без полной поддержки национального авиапромышленного комплекса в принципе невозможно представить создание достойного бомбардировщика. В настоящее время промышленные мощности Китая, США и России являются одними из ведущих в мире. Они имеют сравнительно совершенные промышленные системы и могут предоставить надежную поддержку с экономической и научно-технологической сторон, поэтому они способны завершить исследования, разработку и производство бомбардировщиков.
Сегодня создание систем ПВО в разных странах становится все более совершенным, и бомбардировщики по причине больших размеров подвергаются огромному риску на поле боя. Для прорыва сети станций ПВО противника часто применяется метод преодоления противовоздушной обороны на сверхнизких высотах, где бомбардировщики более сложны в управлении. Поэтому при проникновении за системы ПВО на сверхнизких высотах существует очень большая угроза безопасности. Из-за огромного размера бомбардировщик трудно не заметить, поэтому в процессе непрерывного развития и совершенствования вооружения и снаряжения таким самолетам становится все труднее адаптироваться к современным войнам.
Самым большим преимуществом бомбардировщика является то, что он может выпускать большое количество ядерных боеголовок, но после окончания холодной войны само понятие войны постепенно трансформировалась в мелкомасштабные конфликты и опосредованную войну. И в целом, нельзя сказать, что конфликты высокой интенсивности можно разрешить, направив небольшие штурмовики или многоцелевые истребители. В этом случае нет никакой необходимости в использовании бомбардировщиков.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Последние новости
Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Французское СМИ: Киев готовится к войне с Россией за Крым Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Украинское СМИ: чем грозят Украине поправки в российскую Конституцию Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования Связь между сном и кишечником: ученые потрясены результатами исследования
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Статьи , Авианосцы , Игорь Сикорский , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Джигарханяна променял Казаченко на модель из США
Сын Джигарханяна променял Казаченко на модель из США
Расчленившую рэпера жену отпустили
Расчленившую рэпера жену отпустили
Ивлееву затравили за покупку Lamborghini
Ивлееву затравили за покупку Lamborghini
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
«Вместо Ефремова в машине был каскадер»
Новости партнеров
Видео
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение