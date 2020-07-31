Почему только у трех стран есть стратегическая авиация?

Россия, Китай и Sina (Китай) . А что насчет других стран? Почему они не разрабатывают собственные бомбардировщики? В попытке ответить на эти вопросы он приходит к выводу, что у таких самолетов есть серьезные недостатки. США активно производят стратегические бомбардировщики, отмечает пользователь. А что насчет других стран? Почему они не разрабатывают собственные бомбардировщики? В попытке ответить на эти вопросы он приходит к выводу, что у таких самолетов есть серьезные недостатки.

Нынешние авианосцы и бомбардировщики фактически берут свое начало на Западе. В 1971 году первый в мире авианосец HMS Argus был сконструирован британцами на базе большого лайнера. Прототип бомбардировщика был создан итальянскими ВВС в 1911 году. В том году итальянский истребитель сбросил в полете бомбу за землю, осуществив тем самым первую воздушную бомбардировку. Так что теоретически изобретателями бомбардировщика являются итальянцы, но в действительности это не так. Русский изобретатель Игорь Иванович Сикорский создал первый бомбардировщик, он также был основателем авиастроительной компании Sikorsky Aircraft в США.

Сикорский эмигрировал в Соединенные Штаты в 1918 году, но в 1912 году, находясь в России, он разработал первый тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец». Сикорский также создал прототип вертолета, который впоследствии лег в основу американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» развивал скорость до 100 километров в час, а дальность полета составляла до 500 километров. Он мог подниматься на максимальную высоту до 4000 метров, а максимальная бомбовая нагрузка у самолета была 400 килограмм. По меркам нынешнего времени характеристики этого истребителя очень низкие, но во время Первой мировой войны он считался отличным бомбардировщиком.

В Соединенных Штатах есть бомбардировщик B-2 — единственный в мире стратегический бомбардировщик-невидимка дальнего действия. Кроме того, на вооружении ВВС США также есть бомбардировщик B-52. Российские бомбардировщики представлены в основном Ту-160, а китайские — Xian H-6K. Будучи тремя заслуженными военными силами в мире, Китай, Америка и Россия имеют свои собственные стратегические бомбардировщики. Более того, в настоящее время эти три страны, не теряя ни секунды, разрабатывают новые модели стратегических бомбардировщиков, чтобы как можно скорее осуществить их «смену поколений». Соединенные Штаты по-прежнему занимают здесь лидирующую позицию, поскольку их бомбардировщик-невидимка второго поколения B-21 уже начал фазу испытательных полетов. Китай их догоняет и уже начал активный процесс проектно-конструкторских работ Xian Н-20. Россия также готовится к возобновлению производства Ту-160. Эти три страны не уступают друг другу в борьбе и изо всех сил стараются повысить свою военную мощь за счет бомбардировщиков, однако, похоже, что только они активно занимаются разработками в этой сфере. А как насчет других стран? Разве им не нужно создавать собственные стратегические бомбардировщики? На самом деле существует главная проблема, справиться с которой им не под силу.

На поле боя бомбовая нагрузка стратегических бомбардировщиков очень большая, они могут наносить разрушительные удары по важным целям противника, а также обеспечивать сильную огневую поддержку с воздуха фронтовым военным частям. В области ядерного оружия бомбардировщики также являются важной частью ядерных ударных сил «три в одном». Но производство таких самолетов довольно сложное. С точки зрения исследований и разработок, бомбардировщик имеет длительный цикл проектно-конструкторских работ. В областях материалов, технологий, проектных возможностей и способности к интеграции для бомбардировщиков существуют высокие требования. Без полной поддержки национального авиапромышленного комплекса в принципе невозможно представить создание достойного бомбардировщика. В настоящее время промышленные мощности Китая, США и России являются одними из ведущих в мире. Они имеют сравнительно совершенные промышленные системы и могут предоставить надежную поддержку с экономической и научно-технологической сторон, поэтому они способны завершить исследования, разработку и производство бомбардировщиков.

Сегодня создание систем ПВО в разных странах становится все более совершенным, и бомбардировщики по причине больших размеров подвергаются огромному риску на поле боя. Для прорыва сети станций ПВО противника часто применяется метод преодоления противовоздушной обороны на сверхнизких высотах, где бомбардировщики более сложны в управлении. Поэтому при проникновении за системы ПВО на сверхнизких высотах существует очень большая угроза безопасности. Из-за огромного размера бомбардировщик трудно не заметить, поэтому в процессе непрерывного развития и совершенствования вооружения и снаряжения таким самолетам становится все труднее адаптироваться к современным войнам.

Самым большим преимуществом бомбардировщика является то, что он может выпускать большое количество ядерных боеголовок, но после окончания холодной войны само понятие войны постепенно трансформировалась в мелкомасштабные конфликты и опосредованную войну. И в целом, нельзя сказать, что конфликты высокой интенсивности можно разрешить, направив небольшие штурмовики или многоцелевые истребители. В этом случае нет никакой необходимости в использовании бомбардировщиков.