Нож в спину: Турция выпускала компоненты F-35 для США

Турция продолжала выпускать компоненты истребителей F-35 несмотря на исключение из этой программы США из-за покупки у Москвы ЗРК С-400, сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп признал в Турции принципиально важного партнера программы по выпуску истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Турецкая сторона продолжала производство компонентов американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 даже после своего исключения из этой программы из-за покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп признал в Турции принципиально важного партнера программы по выпуску F-35, передает РИА «Новости».

«Турция, несмотря на пандемию и на то, что нашу страну несправедливо исключили из программы по производству F-35, продолжала производить критически важные компоненты этих самолетов», — указал военный.

Он добавил, что Анкара готова «уладить обеспокоенность» США из-за «несовместимости» покупки российских ЗРК и производства американских истребителей.

На прошлой неделе стало известно, что ВВС США официально выкупят восемь самолетов F-35 в модификации «A» (CTOL — conventional takeoff and landing, «обычный» взлет и посадка), первоначально построенных корпорацией Lockheed Martin для Анкары, общей стоимостью $862 миллиона.

Как указывало издание Defense News, в новые контрактные документы также включены дополнительные шесть самолетов F-35A, построенных для ВВС США. Помимо всего прочего, турецкие самолеты будут приведены в соответствие с принятой в США конфигурацией этих истребителей.

Пентагон заявил, что изменение условий этого контракта соответствует положениям оборонной политики Конгресса США на 2020 финансовый год и расходным счетам.

В нем рассматриваются восемь серийных самолетов F-35A лота 14, первоначально запланированных к поставке в Турцию в 2022–23 годах. Эти истребители будут перенаправлены в ВВС США, когда они сойдут с производственной линии.

В середине нынешнего месяца в Конгресс США был внесен законопроект о введении санкций против Турции из-за закупки С-400.

Адам Кинзингер. Инициаторы внесения на обсуждение документа под названием «Закон о противодействии экспорту российских вооружений» Абигейл Спанбергер, Майкл Маккол

Вашингтон может признать этот контракт между Москвой и Анкарой «существенной сделкой», а значит он подпадет под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Покупка С-400 показывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросает вызов Западу и хочет сделать свою страну «автономной глобальной державой», писал в этой связи Bloomberg.

Со своей стороны, руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заверил, что Турция не допустит утечки никаких конфиденциальных данных, связанных с С-400.

«Россия выразила обеспокоенность по поводу [безопасности] данных об С-400, Турция обязуется защищать эту информацию», — сказал Демир.

Санкции США не нарушат контракта Москвы и Анкары — его исполнение уже началось, заверил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Они отправили письмо главе американского военного ведомства в начале июля вместе со своими коллегами Джином Шахином и Крисом Ван Холленом из лагеря демократов.

«Закон, принятый конгрессом и подписанный президентом Трампом, направил Турции четкий дипломатический сигнал о последствиях продвижения российских оборонных систем и технологий. К сожалению, это сильное послание подрывается повторяющимися задержками по выводу Турции из цепочки поставок», — говорится в послании.

Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы истребителя, отмечают сенаторы, хотя срок их участия в программе должен был истечь в 2020 году.

Конгресс рассчитывал решить проблему Анкары за несколько месяцев, но последние решения минобороны затягивают этот процесс.

«Конгресс всегда понимал, что исключение Турции из цепочки поставок создаст дополнительные расходы для минобороны и налогоплательщиков. Однако это финансовое нарушение необходимо, чтобы сохранить целостность программы и подтвердить дипломатические обязательства нашей страны перед НАТО», — указывают сенаторы.

Сергей Чемезов. Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех»

ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения.