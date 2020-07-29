Польша напрасно прячет от России новые F-35

Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта.

Польское минобороны пересмотрело свои прежние планы разместить истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городках Мальборке, расположенном в 80 км от Калининградской области , и в Миньске-Мазовецком, что недалеко от границы с Белоруссией . Об этом во вторник сообщил польский портал Defence24, посвященный армии и вооружениям.

По данным издания, командование польских ВВС пришло к выводу, что размещение F-35 близ российской и белорусской границ позволит вероятному противнику слишком подробно изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики новых истребителей. В связи с этим решено, что самолеты, когда они прибудут из США , приземлятся на базе близ границы с Германией, в Свидвине. Хотя официально об этом пока не объявлено, о таком решении можно судить по тендеру на масштабное переобустройство базы, объявленному минобороны Польши

Главный редактор военно-исторического журнала BALTFORT Юрий Мелконов ( Рига ) считает, что вариант с размещением истребителей F-35 на базе в Свидвине — один из наиболее вероятных.

«Польша постоянно меняет свои планы в зависимости от реакции соседей. Тем не менее до сих пор они воздерживались от прямой конфронтации, от размещения истребителей вблизи российских границ», — сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД.

Предположения о том, что Варшава передумала в первую очередь из-за опасений шпионажа, военный эксперт считает вполне обоснованными. «Если аэродром расположен на границе, то он как на ладони. Все его радиопереговоры, вся его боевая деятельность контролируется соседями — не выходя из дома», — уверен Мелконов.

Александр Бартош. Российским военным хорошо известны координаты всех аэродромов Польши, на которых планировалось размещать новые F-35, продолжает его мысль член-корреспондент Академии военных наук

«Они превратились бы в первоочередные цели для ударов в случае обострения обстановки и возникновения угрозы для национальной безопасности нашей страны. Российские ВКС смогут эффективно использовать и ракеты, и авиацию, для парирования любой возникшей угрозы», — отметил эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

С другой стороны, добавляет Бартош, основные характеристики F-35 Lightning II российским специалистам в целом и так известны. «Американцы заказали порядка двух тысяч этих самолетов для своих военно-морских сил и ВВС корпуса морской пехоты. Кроме того, США активно продвигают эту машину на международные рынки — около тысячи самолетов пойдут на продажу в страны НАТО , Южную Корею и Израиль. Поэтому полностью скрыть параметры машины просто невозможно», — сказал он.

Отчасти Бартошу вторит и обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, отмечая, что F-35 уже «и так достаточно хорошо изучен российскими средствами ПВО». Впрочем, Варшава могла испугаться дополнительной утечки данных об истребителе.

«Когда истребитель летает близко от чужих границ, РЛС снимает с него радиолокационный образ. Даже если самолет оборудован системой стелс, она работает только в конкретном частотном диапазоне. Другие частотные диапазоны все равно позволяют видеть этот самолет», — сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.

Кроме этого, близкое расположение истребителей к границам позволяет вести за ними пассивное наблюдение с помощью других самолетов.

«Каждый самолет имеет свое электромагнитное поле, которое создают двигатель, генераторы, радиостанции, компьютеры. Все эти узлы производят излучения и создают неповторимый образ машины. Истребитель все равно что-то посылает в эфир. Это касается не только самолетов пятого поколения, но кораблей и другой техники», — пояснил эксперт.

«Это интересный объект для разведки. Речь идет не только о радиолокационной заметности этих машин, но и их помехоустойчивости, особенностях управления», — соглашается Бартош.

Однако, полагает эксперт, решение Варшавы убрать F-35 подальше от Калининградской области отчасти выгодно и самой России.

Бартош напоминает, что новейшие истребители представляют угрозу для объектов на территории нашей страны.

«Разработанная США стратегия «Троянский конь» предусматривает внезапные патрулирования самолетами F-35 районов расположения важнейших российских объектов с целью корректировки планов по нанесению ударов по ним в случае соответствующего приказа. Учитывая широкие возможности Lightning II в скрытом патрулировании, размещение этих машин вблизи российских границ было бы крайне нежелательно», — поделился военный эксперт.

Разумеется, если истребители будут дислоцированы не в Мальборке, а в Свидвине, они все равно смогут подлетать к российской границе, однако такой полет займет на несколько минут больше, что позволит силам ПВО в Калининграде выиграть время, отмечают эксперты. Как известно, в Калининградской области уже давно дислоцирован зенитно-ракетный комплекс С-400, который может спокойно отслеживать полеты американских самолетов в польском небе.

Напомним, 31 января Варшава и Вашингтон подписали контракт на покупку 32 истребителей пятого поколения F-35. Как выразился польский министр обороны Мариуш Блащак , «эта пятница войдет в историю польской армии». Через шесть лет F-35A Lightning II, «Молнии» (а английское слово lightning переводится именно так), заменят собой советские самолеты, которые до сих пор состоят на вооружении ВВС Польши.

В марте стало известно о том, что Россия решила разместить под Калининградом новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер». Станция сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию.