«Хватит на всех»: США похвастались ядерным арсеналом

Ядерного арсенала армии США хватит на то, чтобы в случае необходимости сдерживать Россию и Китай одновременно, заявил генерал Глен Ван Хёрк. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Сейчас наш ядерный арсенал — достаточно мощный, чтобы сдерживать одновременно Китай и Россию", — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.
Генерал отказался давать оценку тому, как баланс сил может измениться через 5-10 лет. Однако он добавил, что его беспокоит стремление Китая нарастить ядерный арсенал.