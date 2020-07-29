Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал: ядерного арсенала США хватит на сдерживание России и Китая 

Газета.Ru 24 минуты назад
«Хватит на всех»: США похвастались ядерным арсеналом
Фото: газета.ру
Ядерного арсенала армии США хватит на то, чтобы в случае необходимости сдерживать Россию и Китай одновременно, заявил генерал Глен Ван Хёрк. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сейчас наш ядерный арсенал — достаточно мощный, чтобы сдерживать одновременно Китай и Россию", — сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Генерал отказался давать оценку тому, как баланс сил может измениться через 5-10 лет. Однако он добавил, что его беспокоит стремление Китая нарастить ядерный арсенал.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Газета.Ru: последние новости
Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России Стали известны сроки создания ракетного комплекса "Баргузин" Стали известны сроки создания ракетного комплекса "Баргузин" Названа цель сопровождения иранского самолета истребителем США Названа цель сопровождения иранского самолета истребителем США
Оружие , Армия , Войска , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Конфликты
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение