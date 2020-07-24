Россия создает робот-танк для борьбы с беспилотниками

Комплекс «Деривация-ПВО», работы над которым велись в течение нескольких лет, создан на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и способен поражать воздушные цели. Он станет основой для создания полностью автоматизированного и роботизированного комплекса, целью которого будет борьба с другими боевыми роботами.

А что если ответом на целый рой беспилотников будет просто большая пушка?

Если судить формально, то российский комплекс «Деривация-ПВО» — это самоходная артиллерийская установка, способная также поражать воздушные цели. На самом деле эта установка похожа на танк, а на ее башне установлена 57-миллиметровая автоматическая пушка, способная сбивать находящиеся в небе дроны.

Комплекс «Деривация», работы над которым велись в течение нескольких лет, представляет собой платформу на шасси боевой машины пехоты БМП-3. На этой неделе российское агентство ТАСС сообщило, что «Деривация» станет основой для создания полностью автоматизированного и роботизированного комплекса, целью которого будет борьба с другими роботами.

«В Министерстве обороны [России] обсуждается возможность роботизации практически всех основных боевых машин — танков, боевых машин пехоты, а также самоходных пушечно-артиллерийских систем, — и связано это с их растущей цифровизацией, — отмечает Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), советник программы по изучению России Центра военно-морского анализа (CNA) и специалист в области российских беспилотных военных систем. — Это означает, что все они имеют самую современную автоматизированную и компьютеризированную систему управления, командования, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR), которая позволяет превращать их как в обитаемые, та и полностью необитаемые комплексы. Будучи относительно новой системой, «Деривация" входит в эту категорию».

Создание роботов для борьбы с небольшими летающими роботами является более широкой стратегией, основанной на использовании тех преимуществ, которые и являются, в теории, приоритетными для процесса автоматизации. Речь идет о тех атаках, у которых слишком большая скорость, и человек уже не может на них реагировать. Кроме того, нужно иметь в виду те угрозы, которые исходят от аппаратов, не имеющих человека на своем борту.

Если в такого рода комплексах сохраняется возможность управления с помощью экипажа, то тогда автоматизация будет использоваться в тот момент, когда это необходимо, но при этом контроль с помощью человека будет сохраняться для выполнения других задач.

«Деривация» будет использовать также беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные аппараты (UAV/UGV) для улучшения функций разведки, наблюдения и рекогносцировки, по такому же пути в России ведется разработка других необитаемых комплексов, а это означает, что более крупные наземные системы работают в связке с небольшими беспилотными воздушными и наземными комплексами, — подчеркивает Бендетт. — Так, например, танк Т-14 «Армата» будет иметь свой собственный беспилотный летательный аппарат для улучшения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Недавние испытания необитаемой наземной платформы «Маркер», проведенные Фондом перспективных исследований (российский аналог американского Управления перспективных исследовательских проектов — DARPA), включали в себя отработку взаимодействия основного аппарата с беспилотными летательными комплексами и наземными беспилотными комплексами».

Скорее всего, пройдет еще много лет, прежде чем подобные комплексы будут поставляться в войска в тестовом режиме, не говоря уже об их участии в реальных боевых операциях. Наблюдатели и военные планировщики будут обращать особое внимание на фактическую автоматизацию конкретных комплексов, а также на то, по каким правилам они управляются как в ходе боевых операций, так и в местах базирования.

Forbes (США)