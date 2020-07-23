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Названы возможные сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин» 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Названы сроки создания «ракетного поезда» «Баргузин»
Фото: РИА Новости
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» через три-пять лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения, заявил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
«Я считаю, что развертывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей… По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — сказал Евсеев в интервью РИА «Новости».
Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3, другим фактором стал финансовый вопрос.
Евсеев подчеркнул, что по своим характеристикам «Баргузин» значительно превосходит своего советского предшественника — БЖРК «Молодец», вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что являлось серьезным демаскирующим фактором.
«Баргузин» же благодаря «облегченной» ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа «Тополь» и «Ярс», потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника», — пояснил Евсеев.
Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой «Молодец» был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.
«Баргузин» представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.
В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.
Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что ракета для БЖРК «Баргузин» успешно прошла бросковые испытания. В декабре 2017 года появились сообщения о приостановке работы над «ракетным поездом» «Баргузин» из-за недостатка финансирования.
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Оружие , Армия , Войска
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