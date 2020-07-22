Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый описал первый «парализующий» Россию удар США 

Газета.Ru 23 минуты назад
Чем США могут парализовать Россию
Фото: Газета.Ru
США могут нанести парализующий удар по России, используя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию, считает российский ученый. Доктор военных наук Константин Сивков отметил, что такие «достаточно внушительные силы» могут уже в первом ударе вывести из строя до 1 тыс. важных объектов в России или КНР.
У США есть силы, с помощью которых они могут нанести парализующий удар по России, написал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер».
Эксперт обратил внимание, что американцы могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, а также на стратегическую, тактическую и палубную авиацию.
«Состоящие на вооружении ВМС США КРМБ, имея дальность стрельбы до 1,6 тыс. км (по другим данным — до 2,4 тыс. км), обеспечивают поражение цели боевой частью 340–450 кг при точности попадания 5–10 м», — подчеркнул автор.
По словам Сивкова, потенциально на кораблях американских Военно-морских сил могут разместить до 4 тыс. КРМБ и около 1,1 тыс. — на подводных лодках. Эксперт уточнил, что реально из них может быть применено не более 3 тыс. КРМБ. Он выразил мнение, что всего группировка стратегической авиации США способна выпустить за вылет около 1,2 тыс. КРВБ.
«Помимо ракет, в рамках первого удара может быть задействовано до 2,5–3 тыс. самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 км от границы», — указал автор.
Эксперт подчеркнул, что такие «достаточно внушительные силы» способны вывести из строя уже в первом ударе до тысячи важных объектов на территории России или Китая. Впрочем, по его словам, этому должны предшествовать длительная подготовка и соответствующая информационная кампания.
Как отметил автор, по продолжительности такой удар может длиться несколько часов, но у российского или китайского руководства будет 10-15 минут, чтобы принять решение о нанесении ответного ядерного удара.
Несколькими днями ранее стало известно, что осенью американский концерн Northrop Grumman получит из военного бюджета страны первый транш в $85 млрд на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты. Предполагается, что к середине 2030-х годов это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III, которые находятся в составе сил стратегического сдерживания США.
Проекту новой МБР присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent — «Оружие стратегического сдерживания наземного базирования»). Срок службы перспективного оружия оценивают в 50 лет. Ожидается, что эта ракета поступит на вооружение уже в конце 2020-х и останется в строю вплоть до 2080-го. В открытом доступе сведений об этом оружии пока немного. По массогабаритным характеристикам МБР будет примерно соответствовать Minuteman III, поскольку Соединенные Штаты не планируют существенно дорабатывать шахтные пусковые установки.
Не изменится и место базирования МБР. На данный момент Minuteman III развернуты на трех базах американских ВВС — Уоррен в штате Вайоминг, Мальмстрем в штате Монтана и Майнот в штате Северная Дакота. На каждой из этих баз расположено по 150 ракет. Согласно планам Пентагона, первые МБР проекта GBSD могут поставить на боевое дежурство в 2027 году.
При этом полностью заменить предшественников они, как ожидается, смогут к 2036 году.
«Продление срока сохранения на вооружении Minuteman III менее выгодно по затратам, чем GBSD. У МБР данного типа будут поэтапно устаревать такие компоненты, как двигатель, система наведения и вид топлива. Если эти системы постепенно выходят из строя, то и ракету ждет та же судьба. На модернизацию требуется все больше денег», — говорил весной прошлого года генерал-лейтенант ВВС США Ричард Кларк.
Все находящиеся на вооружении 450 Minuteman III оснащены моноблочной боевой частью мощностью 300 килотонн. Дальность их полета составляет около 13 тыс. км. Система преодоления современной противоракетной обороны (ПРО) с 1970-х годов не претерпела существенных изменений и фактически исчерпывается только комплектом дипольных отражателей и несколькими ложными целями.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Газета.Ru: последние новости
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Игрока "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах к детям Игрока "Что? Где? Когда?" обвинили в домогательствах к детям
Комментарии 2
Оружие , Армия , Статьи , США , Ричард Кларк , Константин Сивков , Пентагон , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
00:09
В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
00:28
Ссора жениха и невесты перед ее убийством попала на видео
Происшествия Криминал
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
00:56
Перестрелка на похоронах в Чикаго попала на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
00:17
Опубликовано видео задержанного «бутовского маньяка»
Происшествия Новости Москвы
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
00:30
Пролетевшая над головой полицейского пуля террориста попала на видео
Происшествия Украина
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение