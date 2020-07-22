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Боевой робот «Маркер» получил высокоточное оружие 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Боевой робот «Маркер» получил высокоточное оружие
Фото: РИА Новости
Робототехническая платформа «Маркер», создающаяся в интересах Минобороны, получила оборудование, позволяющее вести высокоточную стрельбу, что в будущем позволит исключить применение вреда мирному населению, сообщили в пресс-службе НПО «Анероидная техника».
«Установленное оборудование позволяет отрабатывать технологии ведения высокоточной стрельбы и избирательного поражения. Данная технология в будущем исключит риски причинения вреда мирному населению, поможет поражать только приоритетные цели и снизит до теоретического минимума потери военнослужащих», — передает РИА «Новости» пресс-службы НПО.
Первый публичный показ экспериментального боевого робота «Маркер» состоялся 17 октября на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.
Напомним, в апреле глава Научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов заявил, что разработка и испытания российской роботизированной боевой платформы «Маркер» завершатся в следующем году.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Виталий Давыдов , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , РИА Новости
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