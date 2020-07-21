Уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, перехват гиперзвуковых летательных аппаратов, высокая помехозащищенность и мобильность — российская армия в ближайшие годы получит перспективную систему противовоздушной обороны С-500 "Прометей". По мнению экспертов, аналогичное оружие со схожими характеристиками не смогут создать ни в одной стране мира еще как минимум десять лет. Чем силен "Прометей" — в материале РИА Новости.

Космос под прикрытием

Первые комплексы системы дальнего перехвата С-500 "Прометей" поступят в войска в 2021-м. Сейчас продолжаются испытания на полигонах Минобороны . Тестовые пуски ракет подтвердили все заявленные характеристики. По информации представителей военного ведомства и промышленности, С-500 уже готова к серийному производству. Скоро начнется опытная эксплуатация, а массовые поставки намечены на 2025 год.

О новом семействе зенитных ракетных систем заговорили в начале 2010-х. "Прометей" — это пятое поколение отечественных ЗРС, создававшееся с учетом развития средств воздушного нападения в ближайшие 25 лет. С-500 способна решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, в том числе перехватывать объекты в верхних слоях атмосферы, то есть, по сути, в космосе, за сотни километров от Земли.

Основное назначение перспективной ЗРС — борьба с баллистическими ракетами средней дальности. Но "Прометей" готов уничтожать при необходимости и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке их полета, а в определенных случаях — и на среднем. Существенное преимущество С-500 — способность перехватывать гиперзвуковые цели, не говоря уже о самолетах и беспилотных летательных аппаратах всех типов.

Радиус действия увеличился, по некоторым данным, до шестисот километров — на двести больше, чем у ЗРС четвертого поколения С-400. "Пятисотая" в одиночку обнаруживает и одновременно обстреливает десятки баллистических целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.

"С-500 станет неким промежуточным мостиком, закрывающим брешь между комплексами ПВО и противоракетной обороны, — пояснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Благодаря С-500 и новейшей системе А-235 "Нудоль" в России будет создана сплошная воздушно-космическая оборона. То есть все высоты и дальности закроем".

Дело в ракетах

Очевидно, что столь высокие показатели С-500 обеспечили новые, более мощные и скоростные боеприпасы. Так, в арсенале "Прометея" есть дальнобойная ракета 40Н6Е, уже опробованная комплексом ПВО С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что государственные испытания ракеты успешно завершились на полигоне Капустин Яр. По словам члена экспертного совета коллегии ВПК России Виктора Мураховского, 40Н6Е — первая ракета, разработанная в России с нуля и не являющаяся доработкой какого-либо советского семейства. Дальность — порядка четырехсот километров, в то время как другие ракеты ЗРС С-400 уничтожают цели на расстоянии не более 250 километров.

Мураховский пояснил, что прежде всего 40Н6Е предназначена для перехвата разведывательных самолетов противника, которые находятся вне зоны досягаемости систем ПВО.

"Ракета 40Н6Е — это "длинная рука", которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа АВАКС, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS", — уточнил эксперт.

Кроме того, заметно расширятся и другие возможности "Прометея". В частности, у С-500 гораздо более мощная радиолокационная станция, обнаруживающая любые цели и передающая их координаты зенитным ракетам.

Леонков, в свою очередь, отметил, что Россия сильно опередила зарубежных производителей зенитного управляемого оружия. Даже самые последние западные разработки в разы отстают по характеристикам от российских ракет.

Серьезное дополнение

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что "Прометей" не заменит полностью в войсках системы ПВО предыдущего поколения, а станет существенным дополнением противовоздушной и воздушно-космической обороны вдоль российских границ.

"С-500 значительно увеличит возможности эшелонированной системы ПВО, — сказал экс-замглавкома ВВС по объединенной системе ПВО стран — участниц СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — С-500 будет работать в единой системе, а не сама по себе, она станет составной частью ПВО. Это дальнейший этап наращивания технических и боевых возможностей комплексов С-300 и С-400. За счет дальности действия, способности уничтожать сложные цели, гиперзвуковые объекты противовоздушная оборона России, имея в составе С-500, С-400, С-300, ПВО Сухопутных войск и истребительную авиацию, сможет мгновенно реагировать на любые изменения воздушно-космической обстановки".

На Западе тоже работают в этом направлении. Однако ни у США, ни у европейских стран не получается даже приблизиться к показателям российских средств ПВО.

"Например, американские комплексы уничтожают цели, развивающие скорость порядка двух километров в секунду, — говорит Леонков. — А комплекс С-400 работает по целям со скоростью 4,8 километра в секунду. У того же "Пэтриот", который продается по всему миру союзникам США, дальность перехвата всего 130 километров, но с учетом того, что он действует в паре с самолетами АВАКС. Если такого нет, у "Пэтриота" еще более скромные показатели — он сбивает некоторые цели на дальности восемьдесят километров, а баллистические — на расстоянии двадцати километров".

Превосходство России признают и на Западе. Так, один из американских телеканалов со ссылкой на данные разведки США сообщил, что С-500 "Прометей" на испытаниях успешно поразил цель на расстоянии более 480 километров, что превышает возможности всех современных средств противовоздушной обороны.