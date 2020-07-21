Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России 

RT на русском 8 минут назад
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» будет принят в состав ВМФ России 21 июля, на нём поднимут флаг.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению Игоря Мухаметшина.
Отмечается, что передачу фрегата флоту должны были провести в 2019 году, но её неоднократно откладывали.
Мухаметшин ранее отметил, что 21 июля исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Катасонова, в честь которого назван корабль.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
RT на русском: последние новости
Как фрегат «Адмирал Касатонов» усилит российский флот Как фрегат «Адмирал Касатонов» усилит российский флот Вышел новый выпуск проекта «ALT История» Вышел новый выпуск проекта «ALT История» СМИ: Пентагон раскрыл детали о «супер-пупер» ракете США СМИ: Пентагон раскрыл детали о «супер-пупер» ракете США
Оружие , Армия , Видео , Войска , Игорь Мухаметшин , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение