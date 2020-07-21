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В России создают универсальный двигатель для Су-27, Су-30 и Су-35 

РИА Новости и ещё 5 13 минут назад
В России создают универсальный двигатель для истребителей
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
"Мы давно производим АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, и он до сих пор модернизируется. Что касается изделия АЛ-41Ф-1С, то оно безусловно дорабатывается, каждый год ОКБ им. Люльки получает порядка 60-80 патентов на что-то новое. Более того, мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик", — сказал Семивеличенко.
По его словам, это некий универсальный двигатель, который способен устанавливаться на Су-27, Су-30, Су-35, без доработки планера. "Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем", — отметил директор предприятия.
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Комментарии
Оружие , Армия , Наука и техника , Евгений Семивеличенко , Министерство обороны , УМПО
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