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В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием 

РИА Новости 1 час назад
На «Севмаше» построят две АПЛ с гиперзвуковым оружием
Фото: АО "ПО Севмаш"
Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
Он доложил о начале работ Владимиру Путину по видеосвязи, так как президент находится на церемонии закладки еще двух кораблей в Керчи.
Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России.
"Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" — два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаш" предприятии два атомных подводных крейсера", — сказал он.
Путин отметил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи.
Глава государства напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении текущих темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году.
Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости отмечал, что Россия за всю 300-летнюю историю флота не закладывала в один день шесть кораблей дальней морской и океанской зон.
По его словам, шесть кораблей "мощнейшего потенциала" повысят вес России в геополитике и потенциал на рынке военной техники. По оценкам Ненашева, корабли будут строиться силами кооперации более чем трех тысяч предприятий из 50 регионов.
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Комментарии
Оружие , Армия , Михаил Будниченко , Михаил Ненашев , Владимир Путин , Северная верфь , Севмаш , РИА Новости , Керчь
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