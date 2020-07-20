Из комплекса "Деривация-ПВО" сделают боевого робота

"Уровень автоматизации процессов подготовки и производства стрельбы, дистанционное управление модулем вооружения с автоматизированных рабочих мест в шасси боевой машины, оснащение современным оптико-электронным прицельным комплексом вплотную приблизило боевую машину "Деривация-ПВО" к исполнению функции ключевого компонента роботизированного артиллерийского комплекса", - сказал Закаменных.
"Боевую машину предстоит доработать для функционирования в безэкипажном режиме, создать защищенные каналы дистанционного управления, модернизировать программное обеспечение. Работы еще очень много, включая создание отечественной электронной компонентной базы нового уровня", - пояснил Закаменных.