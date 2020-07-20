В Ливии провели испытания старого советского «Термита» 

Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противо-корабельной ракеты П-15 «Термит». Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что испытания прошли на фоне возможной эскалации конфликта с Турцией

17 июля сообщалось, что делегация США провела секретные переговоры с главой ЛНА фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Вместо американских войск в стране предложили разместить европейские силы под эгидой ООН . Большая часть нефтяных месторождений страны закрыты, потому что их заблокировали силы ЛНА.

В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и ЛНА под командованием Хафтара, поддержку которому оказывает заседающий на востоке страны парламент, а также Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.