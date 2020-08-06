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Ведомого Су-57 назвали небоеспособным 

Lenta.ru и ещё 28 18 минут назад
Тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут помочь преодолеть конструктивные недостатки истребителей Су-57, пишет The Drive.
Издание напоминает, что данные беспилотники могут выступать в качестве ведомых истребителей, а Минобороны России заинтересовано принять «Охотники» на вооружение как можно быстрее.
The Drive сомневается в стелс-характеристиках беспилотника.

«Вполне может также случиться так, что "Охотник" потребует дополнительных доработок, прежде чем стать действительно боеспособной платформой», — пишет издание.

В июле Bulgarian Military написало, что «Охотник», вероятно, совершил серию ударов по сирийским боевикам, складам с топливом и нефтяным транспортировочным цистернам, предназначенным для отправки в Турцию.
В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.
В августе 2019 года The Drive обратило внимание на то, что представленная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года модель «Охотника» отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.
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Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Войска , Юрий Слюсарь , Министерство обороны , ОАК
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