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Разработчик рассказал, за счет чего БТР спас военных полицейских РФ при подрыве в Сирии 

ТАСС 1 час назад
«Наш БТР якобы устарел, но в очередной раз спас бойцов»
Фото: ТАСС
Бронетранспортер БТР-82А сумел спасти жизни российским военным полицейским при подрыве в Сирии во вторник благодаря прочной оригинальной конструкции бронекорпуса и антиосколочной защите (АОЗ), сообщил ТАСС гендиректор производящего эти машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"Что бы ни говорили, что наш БТР якобы устарел, тем не менее его прочный бронекорпус особой ромбовидной формы в очередной раз спас жизни бойцов во время проведения миротворческой операции. Борта не вертикальные, а под углом, поэтому взрывная волна как бы рассекается, теряя свою силу", — сообщил Красовицкий.
Он подчеркнул, что современные модификации гораздо защищеннее базовой версии БТР-80. "В ходе постоянной модернизации повышается защищенность машины и экипажа. Внутренние стенки "восемьдесят двойки" обшиты АОЗ из отечественных арамидных тканей, которые намного прочнее кевлара, которая задерживает осколки и рикошеты сердечников боеприпасов в случае пробития бронекорпуса", — добавил собеседник агентства, пояснив, что АОЗ покрывает внутренние стенки многослойными матами, что смягчило удары бойцов о броню.
Красовицкий напомнил, что за последние месяцы это уже второй случай в Сирии, когда при подрыве российских бронетранспортеров были спасены жизни военных полицейских РФ.
14 июля около 08:50 мск в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих, находившихся в тот момент в БТР-82А, получили ранения, погибших в результате подрыва нет.
До этого 16 июня бронетранспортер российской военной полиции при взрыве, устроенном боевиками на этой же трассе, получил повреждения, но при этом никто из военнослужащих не пострадал.

БТР-82А

БТР-82А вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм, стабилизированными в двух плоскостях. Новые машины оснащены комбинированными средствами наблюдения, электроприводами вертикального и горизонтального наведения, двухплоскостным стабилизатором оружия, средствами связи 5-го поколения и системами топографического ориентирования.
БТР-82А является наиболее современным бронетранспортером, состоящим на вооружении Российской армии. Боевая машина серийно производится ООО "Военно-промышленная компания". По сравнению с предшественниками — БТР-80 и БТР-80А — его огневая мощь повышена более чем в два раза.
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Комментарии
Оружие , Армия , Александр Красовицкий , ВПК , ИТАР-ТАСС , Сирия
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