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В России разрабатывают «оружие направленной энергии» 

Мария Иванова и ещё 1 42 минуты назад
Россия создает оружие направленной энергии
Фото: © РИА Новости, Михаил Воскресенский
Автор Forbes Келси Атертон заявила, что в России разрабатывают «оружие направленной энергии». По ее мнению, именно к такому оружию относятся ЭМИ-пушки, об испытаниях которых стало известно ранее.
Как сообщал «Рамблер», испытания ЭМИ-пушек (ЭМИ — электромагнитное излучение) начались в России в 2015 году. В июле 2020-го в СМИ появилась информация, что дальность поражения этого оружия пятикратно выросла и достигла десяти километров.
Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе говорил, что пушки уничтожают летательные аппараты на такой дальности «за счет сжигания электронных компонентов бортовой аппаратуры», а выстрел пушки длится миллисекунды и достигает цели мгновенно. Также сообщалось, что ЭМИ-пушками собираются оснащать истребители-беспилотники шестого поколения.
Атертон заявила, что ЭМИ-эффект в большом масштабе возможен только в случае использования ядерного оружия: когда оно срабатывает вблизи поверхности, возникает электромагнитный импульс, ограниченный по дальности. Когда ядерный взрыв происходит на большой высоте, импульс может распространяться на довольно большое расстояние.
Автор статьи отметила, что описание ЭМИ-пушек не соответсвует этим показателям: они, скорее, являются микроволновыми пушками, своего рода оружием направленной энергии, которое может использоваться против беспилотников.
Советник отдела российских программ Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заявил, что появление такого оружия может быть ответом России на «западное превосходство в высокотехнологичном оружии».
Создание оружия направленной энергии, способного отключать дроны, является «прыжком в войны будущего», так как оно позволит бороться с управляемыми человеком аппаратами-роботами, подчеркнула Атертон.
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Оружие , Армия , Статьи , Forbes , ИТАР-ТАСС
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