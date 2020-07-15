Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ 

Председатель комиссии государственной приемки фрегата Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали на "Северной верфи" (Петербург) приемный акт первого серийного фрегата "Адмирал Касатонов" проекта 22350, передает корреспондент ТАСС.
После утверждения приемного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приему в состав ВМФ.
"Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича. <…> Очень замечательно, что завод "Северная верфь" сделал все, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Большое вам спасибо!" — сказал на церемонии подписания заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.
Ранее сообщалось, что 6 июня "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний и вернулся на "Северную верфь" для ревизии. По данным пресс-службы предприятия, во время заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.
Как сообщалось, фрегат войдет в состав Северного флота, как и его предшественник — головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков".
Для Северного флота строится и второй серийный фрегат — "Адмирал Головко", в мае спущенный на воду. Сейчас "адмиральская" серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех, "Северная верфь" ведет строительство фрегатов "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", при этом два последних по модернизированному проекту.