Фрегат «Адмирал Касатонов» передали ВМФ 

После утверждения приемного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приему в состав ВМФ.

"Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича. <…> Очень замечательно, что завод "Северная верфь" сделал все, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку. Большое вам спасибо!" — сказал на церемонии подписания заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что 6 июня "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний и вернулся на "Северную верфь" для ревизии. По данным пресс-службы предприятия, во время заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Как сообщалось, фрегат войдет в состав Северного флота, как и его предшественник — головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков".

Для Северного флота строится и второй серийный фрегат — "Адмирал Головко", в мае спущенный на воду. Сейчас "адмиральская" серия состоит из шести фрегатов. Кроме названных трех, "Северная верфь" ведет строительство фрегатов "Адмирал Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", при этом два последних по модернизированному проекту.