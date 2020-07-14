В США заказали истребители для гиперзвукового оружия 

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Контракт на $1,2 млрд заключён с компанией Boeing , он предусматривает поставку восьми истребителей.

F-15EX несёт больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров — NEWS.ru) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны — NEWS.ru), — говорится в сообщении компании Boeing.

Отмечается, что ВВС США также объявили бессрочный контракт на поставку данной модели боевых самолётов на сумму $23 млрд

Планы на будущее говорят о 144 истребителях, — указано в сообщении.

Первые два F-15EX должны быть собраны во втором квартале 2021 финансового года.