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В США заказали истребители для гиперзвукового оружия 

News.ru и ещё 2 43 минуты назад
В США заказали истребители для гиперзвукового оружия
Фото: globallookpress.com
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Контракт на $1,2 млрд заключён с компанией Boeing, он предусматривает поставку восьми истребителей.
F-15EX несёт больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров — NEWS.ru) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны — NEWS.ru), — говорится в сообщении компании Boeing.
Отмечается, что ВВС США также объявили бессрочный контракт на поставку данной модели боевых самолётов на сумму $23 млрд
Планы на будущее говорят о 144 истребителях, — указано в сообщении.
Первые два F-15EX должны быть собраны во втором квартале 2021 финансового года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил: зенитная ракетная система С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. По его словам, технические характеристики позволяют считать С-500 первым поколением систем противокосмической обороны. Главком ВКС добавил, что в мире нет аналогов «Прометею».
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Сергей Суровикин , Boeing , Пентагон , США
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