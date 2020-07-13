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Назван способный в одиночку сдержать флот НАТО корабль России 

Lenta.ru и ещё 2 53 минуты назад
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО, пишет РИА Новости.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов уверен, что «Адмирал Нахимов» окажется самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны. Военный полагает, что для «восстановления паритета» с США России необходимы четыре таких корабля.
По мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота капитана 1-го ранга Михаила Ненашева, если «Адмирал Нахимов» будет вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то он станет «кораблем особого геополитического значения».
В июле тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» нанес удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море. Видеозапись пуска опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
В октябре 2019 года американский журнал Military Watch в материале о модернизации «Адмирала Нахимова» написал, что потенциальная возможность угрожать вражеской авиации и флоту на расстоянии 400 и 1000 километров соответственно сделает данный крейсер самым опасным надводным кораблем в российском флоте.
Тогда же полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что «Адмирал Нахимов» в случае ввода в строй никак не повлияет на баланс сил между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами США. «У США 11 авианосных ударных группировок. У нас — ни одной», — заявил военный обозреватель.
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» находится на ремонте с 1999 года. Модернизация корабля должна завершиться в 2022 году. В строй «Адмирал Нахимов» введен в 1988 году. Всего в 1973 — 1996 годы было построено четыре корабля проекта 1144 «Орлан». В настоящее время из них в строю находится «Петр Первый», еще один корабль («Адмирал Лазарев») помещен в отстой, другой («Адмирал Ушаков») ожидает утилизации.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , ВМФ России , НАТО и Россия , Гиперзвуковое оружие , Виктор Литовкин , Вячеслав Попов , НАТО , РИА Новости , США
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