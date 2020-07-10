США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35 

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США одобрили продажу Японии 105 военных самолетов F-35 на $23 миллиарда, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны

Правительство Японии ранее запросило контракт на поставки 63 штук модификации F-35A, 42 самолета вертикального взлета F-35B и к ним 110 двигателей F135, включая пять запасных.

Госдепартамент заключил, что этот контракт соответствует интересам США, поскольку помогает крупному союзнику — Японии.

Новейшие F-35 должны прийти на замену устаревшим F-4 Phantom, которые ранее стояли на вооружении в Японии.