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«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой» 

Lenta.ru 43 минуты назад
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили
Фото: РИА Новости
«Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».
Согласно еженедельнику, ссылающемуся на официальные тактико-технические характеристики ЗРПК, соответствующая станция обнаружения целей имеет ограничения по зоне обзора «как на малых, так на средних, а также на больших высотах, в том числе на минимальной высоте и максимальной скорости, либо на максимально большой высоте и максимальной скорости».
Тем не менее издание отмечает, что скорость и эффективная площадь рассеяния, характерные для ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства, позволяют уничтожать его российскими «Панцирь-С1».
В июне в той же «Звезде» заявили, что экспортная версия данного ЗРПК имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».
В том же месяце Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.
В мае данное украинское агентство атаку Bayraktar TB2 по «Панцирям» назвало «настоящим геноцидом».
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
Под мертвой зоной понимается часть пространства, в пределах которой радиолокационная станция по различным причинам, в частности, техническим или географическим, не может обнаружить цель.
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Оружие , Армия , Войска , Ливия , Сирия
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