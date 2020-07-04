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Источник: «Армату» протестировали в беспилотном режиме 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
«Армату» испытали в беспилотном режиме
Фото: РИА Новости
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году. По его словам, уникальность новых машин заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала "железобетонную основу для роботизации бронетехники".
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. "Армата" предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Алексей Криворучко , Александр Шевченко , Министерство обороны , Уралвагонзавод , РИА Новости
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