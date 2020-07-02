В России создадут новый ручной пулемет

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 будет разработан для российской армии, его создание начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Согласно тому техническому заданию, которое выдало Минобороны, был разработан РПК-16, проведен полный цикл предварительных испытаний, изготовлена партия, которая в рамках ГОЗ была поставлена в войска и в течение 18-19 годов они эксплуатировались во всех климатических зонах. По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета", — сказал источник.

По его словам, в данной компоновочной схеме РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. "Это, по сути, будет новый, другой пулемет", — пояснил собеседник агентства.

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников" , впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.