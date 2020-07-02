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В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник 

РИА Новости 3 минуты назад
В России создадут новый ручной пулемет
Фото: КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Новый ручной пулемет на базе РПК-16 будет разработан для российской армии, его создание начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Согласно тому техническому заданию, которое выдало Минобороны, был разработан РПК-16, проведен полный цикл предварительных испытаний, изготовлена партия, которая в рамках ГОЗ была поставлена в войска и в течение 18-19 годов они эксплуатировались во всех климатических зонах. По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета", — сказал источник.
По его словам, в данной компоновочной схеме РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. "Это, по сути, будет новый, другой пулемет", — пояснил собеседник агентства.
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.
В мае 2019 года занимавший тогда должность генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сообщал РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.
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Оружие , Армия , Алексей Беззубиков , Владимир Дмитриев , Росгвардия , Министерство обороны , Ижмаш , РИА Новости
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