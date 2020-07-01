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СМИ: Индонезия не отказывалась от покупок российских истребителей Су-35 

ТАСС 24 минуты назад
Индонезия не отказывалась от покупок истребителей Су-35
Фото: ТАСС
Индонезия не отказывается от приобретения российских истребителей Су-35, однако перераспределение бюджетных средств в связи пандемией коронавируса, а также санкционная политика США не позволяют завершить сделку. Об этом пишет в среду газета The Jakarta Post.
Поездка министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Москву в качестве почетного гостя торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнула глубокий уровень сотрудничества двух стран в оборонной сфере, несмотря на отсутствие прогресса по закупкам Джакарты российских истребителей, указывает издание. Газета напоминает, что июньский визит стал второй поездкой Прабово Субианто в Москву за последние шесть месяцев.
Несмотря на потепление отношений между странами, сохраняются вопросы по поводу реализации подписанного в 2018 году соглашения о приобретении на сумму $1,1 млрд 11 истребителей Су-35, отмечает The Jakarta Post. В частности, указывается в статье, это перераспределение бюджетных средств из-за пандемии коронавируса, а также неопределенность позиции США по этой сделке. Эксперт по оборонной промышленности из Университета БИНУС Куриэ Махарани считает, что "Прабово может пролоббировать освобождение Индонезии из списка стран, которым грозит последствия за нарушения закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций")". Другим вариантом, по ее мнению, "может стать ожидание изменения ситуации в Соединенных Штатах после президентских выборов".
"Индонезия активизировала отношения с РФ с приходом к власти президента Мегавати Сукарнопутри (2001 — 2004), Джакарта начинала путь от покупателя самого простого российского вооружения, а сейчас Москва открыта для сотрудничества в перспективной военной промышленности", — отметила аналитик.
О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако из-за санкций США к настоящему моменту его реализация не началась. В июле 2019 года посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании. В октябре прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона надеется на принятие в обозримом будущем решения о реализации контракта на поставки Индонезии истребителей Су-35.
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Комментарии
Оружие , Армия , В мире , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Джакарта , Индонезия , Москва , США
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