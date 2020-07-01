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Аналитик предсказал «серьёзный раскол» в НАТО из-за С-400 

News.ru и ещё 1 11 минут назад
НАТО предрекли серьезный раскол из-за С-400
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что «выяснение отношений» между Турцией и США из-за российских С-400 ведёт к серьезному расколу в НАТО. По его словам, Анкарой создан опасный прецедент, когда один из участников Альянса покупает вооружение, имеющееся у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы.
Ситуация осложняется тем, что Турция является «одним из самых мощных в военном плане государств» Альянса, отметил Кошкин в интервью RT.
Эксперт подчеркнул, что инициатива американского сенатора Джона Тьюна, который предложил купить С-400 у Турции, даже если и будет реализована, не изменит превосходства российских зенитных ракетных комплексов над американскими аналогами.
Эта идея выдаётся за некое мирное, политическое решение вопроса. Но даже если эта поправка будет одобрена и сделка совершена, что маловероятно, проблема никуда не исчезнет. С-400 будет по-прежнему лучше и привлекательней. А в НАТО всё так же не будет согласия, — добавил Кошкин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экономическая составляющая в решении российского руководства продать Анкаре С-400 играла не главную роль. Ведущим мотивом выступало желание приблизить к себе Турцию, исключить в будущем возможность с ней серьёзных геополитических конфликтов, а заодно внести раскол в ряды НАТО и вызвать напряжённость в отношениях Анкары и Вашингтона — что и произошло.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , Ближний Восток , США , Андрей Кошкин , НАТО , Анкара , Турция
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