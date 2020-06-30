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Китайские беспилотники доставлены в Сербию 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Китайские беспилотники доставили в Сербию
Фото: ТАСС
На военный аэродром Батайница под Белградом прибыли беспилотные летательные аппараты китайского производства CH-92A, сообщила газета «Вечерне новости».
В Батайнице приземлился грузовой самолет марки «Ил», который доставил в Сербию беспилотники CH-92A. Точное число БПЛА не указывается, но ранее сообщалось о приобретении двух комплексов, то есть шести аппаратов, данного типа, способных нести ракетное вооружение и бомбы, передает ТАСС.
Размах крыльев CH-92A — чуть менее 10 метров. Радиус действия — 150 км. Беспилотник может лететь на высоте 5 тыс. метров со скоростью до 200 км/ч.
CH-92A предназначены для нанесения ракетно-бомбовых ударов и корректировки огня.
В марте сербский президент Александр Вучич говорил, что в Европе обеспокоены отношениями Сербии с Китаем.
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Оружие , Армия , Александр Вучич , ИТАР-ТАСС , Сербия
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