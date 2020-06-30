США объяснили цель покупки российских С-400 у Турции

Власти США должны купить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 у Турции . С таким предложением, как сообщает РИА Новости, выступил американский сенатор Джон Тьюн.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. В марте 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что развертывание С-400 стартует в апреле. Позже оно было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На днях Тьюн, член Сената США от Республиканской партии , предложил поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год о том, что Соединенным Штатам следует выкупить С-400 у Турции.

США препятствовали поставке Россией Турции С-400. Летом 2019 года президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот отказался продать Турции американские ЗРК «Пэтриот», почему она и обратилась к России.

Тогда же Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для продажи ей американских истребителей F-35, потому что F-35 несовместимы с С-400 с точки зрения национальной безопасности США.