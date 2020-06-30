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США захотели купить российские С-400 у Турции 

Артём Кульша 18 минут назад
США объяснили цель покупки российских С-400 у Турции
Фото: РИА Новости
Власти США должны купить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 у Турции. С таким предложением, как сообщает РИА Новости, выступил американский сенатор Джон Тьюн.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. В марте 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что развертывание С-400 стартует в апреле. Позже оно было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
На днях Тьюн, член Сената США от Республиканской партии, предложил поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год о том, что Соединенным Штатам следует выкупить С-400 у Турции.
США препятствовали поставке Россией Турции С-400. Летом 2019 года президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот отказался продать Турции американские ЗРК «Пэтриот», почему она и обратилась к России.
Тогда же Трамп заявил, что наличие у Турции С-400 — препятствие для продажи ей американских истребителей F-35, потому что F-35 несовместимы с С-400 с точки зрения национальной безопасности США.
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Оружие , Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Барак Обама , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , США , Турция
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