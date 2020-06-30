США объяснили цель покупки российских С-400 у Турции

Сенатор США Джон Тьюн объяснил желание страны выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у Турции . Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такое предложение было сделано для того, чтобы разрешить противоречия Вашингтона и Анкары по этому вопросу. Однако взамен Турция должна пообещать, что не будет приобретать на вырученные деньги другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО

При этом вопрос о том, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу без разрешения Москвы, не обсуждается.

О намерении США выкупить у Турции С-400 ранее сообщало издание Defense News. Отмечалось, что соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн. Кроме того, другой член конгресса США Джим Риш предложил ввести против Турции санкции через 30 дней после вступления закона в силу.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства было заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.