«Калашников» рассекретил новый пулемет

Концерн «Калашников» представил образец экспериментального ручного пулемета Калашникова. Разработчики усовершенствовали оружие, повысив кучность и точность стрельбы. Видео оружия опубликовано в официальном youtube-канале группы компаний.

«Наиболее заметным отличием от обычного образца РПК относится конструкция сошек. Вращение ножек находится выше оси канала ствола. Он как будто бы находится подвешенным над сошками», — рассказал начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак.

Он объяснил, что новая конструкция позволяет пулемету самостоятельно центрироваться по отношению к плоскости стрельбы на неровных поверхностях.

Помимо этого, на экспериментальном образце появился откидной наплечник, который предназначен для единообразного положения приклада относительно плеча стрелка, пишет агентство Nation News. Цевье выполнено абсолютно гладким, без выступа, который обычно имеется на классических моделях Калашникова. Масса РПК без магазина составляет около 5 кг, общая длина — 1040 мм, длина ствола — 591 мм.

По словам Чумака, пулемет проходил испытания, из него было сделано значительное число выстрелов. Сейчас оружие находится в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Почему ручной пулемет не пошел в серийное производство, оружейный эксперт не уточнил.

Журналисты США ранее восхитились российским пулеметом Калашникова. По их мнению, ПКМ превосходит АК, считающийся наиболее известным творением конструктора. В прошлом году концерн «Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12.