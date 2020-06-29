В США признали неэффективность F-35 против России

Штурмовик A-10 Thunderbolt II будет гораздо эффективнее действовать против России в Восточной Европе, чем истребитель F-35 Lightning II, следует из публикации в Breaking Defense бывшего пилота штурмовика Брайана Боудинга.

В статье американского издания, посвященному возможному снятию с вооружения трех эскадрилий A-10 Thunderbolt II в пользу модернизации F-35 Lightning II, планируемому Военно-воздушными силами Соединенных Штатов , утверждается, что в условиях ближнего боя первый самолет обладает преимуществами перед вторым.

Согласно Боудингу, командующий американскими войсками, столкнувшись в Европе или Азии «с хорошо оснащенными и численно превосходящими силами противника» будет нуждаться в мощной огневой поддержке с воздуха, которую F-35 Lightning II, в отличие от A-10 Thunderbolt II, обеспечить не могут.

«Возможно, хуже, чем отсутствие присутствия F-35 над полем боя, является его неспособность поддерживать опасные перестрелки в ближнем бою — как мы уже видели, из-за его недостаточной маневренности, чрезвычайной уязвимости к наземному огню и недостаточной выживаемости в ближнем бою», — заключает пилот.

Breaking Defense во вводной части публикации отмечает, что A-10 Thunderbolt II «возможно, ближе всего к религиозной реликвии в вооружении американских военных. Те, кто верит в его эффективность, непреклонны. Это просто лучшая воздушно-десантная защита американских сухопутных войск. Но это старое оружие, и, в отличие от религиозных реликвий, немногое оружие становится более мощными, когда начинает стареть».

В марте 2020 года крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила о поставке заказчику пятисотого серийного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Одноместные двухдвигателые штурмовики A-10 Thunderbolt II серийно производились американской компанией Fairchild Republic в 1975-1984 годы. Всего было выпущено более 700 таких самолетов.