На Украине прошли новые испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.
Конструкторское бюро Луч на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний ракеты Р-360. Испытания впервые прошли со штатной боевой частью.
"Очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 Нептун завершились успешно. Это результат огромного труда людей, которые добросовестно выполняют свою работу", — подчеркивается в сообщении.
КБ утверждает, что ракету Нептун воспринимают как угрозу для Крымского моста.
"В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием", — в частности, напоминает издание lenta.ru.