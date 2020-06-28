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На Украине прошли новые испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.

Конструкторское бюро Луч на своей странице в Facebook выложило новое видео испытаний ракеты Р-360. Испытания впервые прошли со штатной боевой частью.

"Очередные испытания противокорабельной крылатой ракеты Р-360 Нептун завершились успешно. Это результат огромного труда людей, которые добросовестно выполняют свою работу", — подчеркивается в сообщении.

КБ утверждает, что ракету Нептун воспринимают как угрозу для Крымского моста.