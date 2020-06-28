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Источники: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей 

ТАСС 1 час назад
Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
"Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57", — рассказал один из собеседников агентства.
Другой источник в оборонной сфере подтвердил ТАСС характер прошедших испытаний и пояснил, что в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , ИТАР-ТАСС
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