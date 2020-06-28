Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57", — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник в оборонной сфере подтвердил ТАСС характер прошедших испытаний и пояснил, что в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.