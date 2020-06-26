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The National Interest (США): Россия надеется, что этот пистолет по популярности сравнится с АК-47 

ИноСМИ 2 часа назад
Этому пистолету по силам тягаться с «Калашниковым»?
Фото: © CC BY-SA 4.0, Vitaly V. Kuzmin
В России завершена разработка пистолета ПЛ-15, который по своему универсализму, точности, надежности и легкости в обращении сравним с автоматом Калашникова. Удастся ли российским оружейникам сделать его таким же популярным в мире, как АК-47, покажет ближайшее время.
Возможно ли это?
Оценка оружейного эксперта Ларри Виккерса — «первоклассное оружие, точное, легкое в обращении и быстро перезаряжается» — повторяет расхожие похвалы в адрес АК-47, популярнейшего автомата в мире. Но по мнению сайта The War Zone, одной эффективности пистолету Лебедева (ПЛ-15) для культового статуса может и не хватить.
Концерн «Калашников», крупнейший в России производитель оружия и визитная карточка гениального изобретателя АК-47 Михаила Калашникова, выходит за рамки своей легендарной штурмовой винтовки (так в тексте — прим. ред.). Компания разрабатывала прототипы самого разного оружия, от автономных танков до мощных снайперских винтовок, но больше всего российские оружейники радуются усовершенствованному пистолету Лебедева ПЛ-15. Если повезет, пишет, The War Zone, он может стать «АК-47 среди пистолетов».
Пистолет, разработанный как универсальное оружие совместно с российским спецназом и спортсменами, в настоящее время проходит испытания и вскоре может оказаться в кобуре у военных и правоохранительных органов по всему миру, сообщил генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко.
«Испытания ведутся, и мы надеемся, что они будут завершены в этом году, — сказал Криворучко. — Мы надеемся, что пистолет будет востребован Министерством обороны, военными и правоохранительными органами».
Компания имеет репутацию производителя надежного оружия. Идея надежного пистолета в духе вездесущей штурмовой винтовки АК-47 очень привлекательна. Как рассказали в «Калашникове», новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной — от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфигурация системы управления ПЛ-14 позволяют использовать его и правой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливанию.
У ПЛ-15 имеется индикатор наличия патрона в патроннике, позволяющий визуально или «на ощупь» определить, заряжено ли оружие. Нестандартная геометрия патронника позволяет стрелять патронами с нестандартной длиной гильзы.
Компания впервые продемонстрировала прототип ПЛ-14 в 2015 году на форуме по военной экипировке в Москве, а затем представила обновленную версию. В видеоролике от декабря 2015 года как ветеран американского отряда «Дельта» и эксперт по огнестрельному оружию Ларри Виккерс (Larry Vickers) тестирует оригинальный ПЛ-14.
Оценка Виккерса — «первоклассное оружие, точное, легкое в обращении и быстро перезаряжается» — повторяет частые похвалы в адрес АК-47, популярнейшей винтовки в мире. Но по мнению The War Zone, одной эффективности пистолету Лебедева (ПЛ-15) для культового статуса может и не хватить.
С 2014 года падение мировых цен на сырую нефть, а это важная статья российского экспорта, и международные санкции против правительства в Москве привели к значительному спаду российской экономики. Соединенные Штаты и Европейский союз ввели запрет на поездки и торговлю в знак протеста против действий Кремля на Украине и в Сирии.
В октябре 2016 года стали появляться сообщения, что Кремлю в следующем году, возможно, придется сократить расходы на оборону на 30%. Один эксперт предположил, что реальные сокращения составят менее 10 процентов, но все равно будут значительными.
Исходя из увиденного, ПЛ-15, безусловно, соответствует описанию «АК-47 среди пистолетов». Но хватит ли у российских военных денег превратить это оружие в самый популярный пистолет мира — совсем другой вопрос.
The National Interest (США)
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Комментарии 4
Оружие , Статьи , Михаил Калашников , Алексей Криворучко , Министерство обороны , ЕС , МВД , Ижмаш , The National Interest , США
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