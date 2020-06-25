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Российский бронетранспортер К-17 «Бумеранг» задымился, возвращаясь с парада Победы. Видеозапись инцидента была размещена в YouTube-канале агентства РИАМО.

По данным издания, БТР задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Москве.

На опубликованных кадрах видно, что БТР несколько секунд едет, окутанный облаком дыма, а затем останавливается. Произошедшее наблюдали несколько десятков человек, которые стояли вдоль дороги, по которой двигалась военная техника.

По мнению военного обозревателя Алексея Хлопотова, причиной произошедшего могло стать нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры.

«Возможно, ТДА была включена случайно. Возможно, имела место поломка, например, разгерметизация соединения трубопровода или его обрыв», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что 24 июня в Москве прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.