Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия захотела ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 48 минут назад
Индия захотела ускорить поставки С-400
Фото: РИА Новости
Индия намерена ускорить поставки зенитных систем С-400 из-за роста напряженности на индийско-китайской границе, пишут СМИ.
Переговоры по этому вопросу планирует провести министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который на данный момент находится в России, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Министр встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны могут обсудить инциденты в Ладакхе и возможности по укреплению оборонного потенциала Индии.
Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американских подводников подставила женщина Американских подводников подставила женщина Болтон заявил о планах Шойгу подключить другие страны к ДРСМД Болтон заявил о планах Шойгу подключить другие страны к ДРСМД Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей Стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара оценили в 251 млн рублей
Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Раджнатх Сингх , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Индия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение