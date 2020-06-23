В Батуми вошел американский эсминец Porter 

Американский ракетный эсминец Porter во вторник вошел в грузинский порт Батуми (Аджарская АР). Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Тбилиси.

"С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Черном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз", — говорится в сообщении.

Целью визита является развитие странами и партнерами НАТО возможностей обеспечения безопасности на Черном море и усиление региональной стабильности, добавили в диппредставительстве. Как долго корабль пробудет в Грузии, не уточняется.

В последний раз корабли НАТО заходили в грузинские порты в апреле. Тогда в порт Поти (край Самегрело — Земо Сванети) вошли четыре корабля второго постоянного морского подразделения НАТО.