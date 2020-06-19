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Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» во Владивостоке выведен из транспортного дока 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Алдар Цыденжапов» выведен из транспортного дока
Фото: ТАСС
Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива.
Новейший корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выведен из транспортно-спускового дока «Зея» и поставлен к пирсу на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Об этом сообщает в пятницу, 19 июня пресс-служба Тихоокеанского флота.
В скором времени на корабль заселится экипаж. Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания корвета пройдут в Японском море, а в состав Тихоокеанского флота он войдет до конца 2020 года.
«Алдар Цыденжапов» — третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.
Корветы проекта 20 380 — корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до четырех тысяч миль.
В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.
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Оружие , Армия , Алдар Цыденжапов , Амурский судостроительный завод , Владивосток
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