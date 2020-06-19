«Алдар Цыденжапов» выведен из транспортного дока

Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива.

В скором времени на корабль заселится экипаж. Планируется, что заводские ходовые и государственные испытания корвета пройдут в Японском море, а в состав Тихоокеанского флота он войдет до конца 2020 года.

«Алдар Цыденжапов» — третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 — корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» — в составе Тихоокеанского флота.