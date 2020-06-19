Истребители России отследили B-52 над Охотским морем

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ВВС России поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.

«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Граница Российской Федерации не была нарушена.

15 июня сообщалось, что истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой.