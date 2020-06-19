Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Истребители России отследили B-52 над Охотским морем
Фото: globallookpress.com
ВВС России поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
«19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа (ВВО) над нейтральными водами Охотского моря была обнаружена и взята на сопровождение пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.
Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.
Граница Российской Федерации не была нарушена.
15 июня сообщалось, что истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
RT на русском: последние новости
Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету Четыре Ту-95МС выполнили полёт над Чукотским и Охотским морями Четыре Ту-95МС выполнили полёт над Чукотским и Охотским морями На что будет способен новый российский пистолет скрытого ношения На что будет способен новый российский пистолет скрытого ношения
Оружие , Армия , Войска , НЦУО РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение