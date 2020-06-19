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Украинцы испытали «угрожающую» Крымскому мосту ракету 

Вечерняя Москва и ещё 1 26 минут назад
Украинцы испытали «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Фото: Официальный сайт Крымского моста
Украинские военные провели первые испытания противокорабельных ракет Р-360 комплекса «Нептун» на полигоне Алибей под Одессой. Видео с места запуска опубликовано на YouTube-канале издания Defense Express.
Запуск двух ракет осуществили с помощью береговых мобильных комплексов, снаряды поразили мишени на расстоянии 80 километров.
Отметим, что в июле 2019 года экс-секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут поражать военные корабли России любого класса, а также способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. На данное высказывание очень резко отреагировал российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он завил, что в случае подобных действий Украина перестанет существовать как государство.
Известно, что украинская ракета Р-360 является модернизированной версией российской ракеты Х-35. При этом в «Нептуне» использованы аналогичные советским компоненты, в том числе аналог ракетного двигателя ТРДД-50.
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Оружие , Армия , Александр Турчинов , Владимир Жириновский , ЛДПР
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