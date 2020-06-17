Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве 

Lenta.ru 52 минуты назад
На массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве можно ответить встречным воздушным ядерным взрывом, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
«С помощью встречного воздушного ядерного взрыва они [ядерные боевые части противоракет] могут остановить налет, понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Все, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадет на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать», — утверждает автор.
В апреле Литовкин заявил, что затягивание Соединенными Штатами продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть обусловлено ведущимися в США работами по созданию «абсолютного оружия».
В сентябре 2019 года обозреватель ТАСС Виктор Литовкин спрогнозировал, что Военно-морские силы США проиграют в схватке с Черноморским флотом Военно-морского флота России у берегов Крыма.
Последние новости
Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом Повышенную смертность небелого населения от коронавируса связали с расизмом Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Собянин отказался снимать все ограничения в Москве раньше середины июля Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению Найден секретный план вторжения Турции в Грецию и Армению
Комментарии 65
Оружие , Армия , Видео , Войска , Виктор Литовкин , Дмитрий Литовкин , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
51-летняя бабушка забеременела собственным внуком
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована
Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки
Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
01:21
«Он пьет с детства»: коллеги о Ефремове
Общество
«Миша отделается очень легко»
00:39
«Миша отделается очень легко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение