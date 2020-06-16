В РФ создают пистолет скрытого ношения

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«Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9х19 мм. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную «спортивную» версию», — рассказал Баков.

В января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году получит около 1 тыс. новых автоматов АК-12.