Украина произведет 2500 «выжигающих войска России» ракет

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Павлоградский химический завод восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников, сообщает Defense Express. Согласно главе предприятия Леонида Шимана , в случае полной загрузки завода могут потребоваться еще полторы тысяч сотрудников.

Украинское консалтинговое агентство отмечает, что речь идет о производстве топлива для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных коплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических копллексов «Гром». По словам Шимана, возможно изготовление около 2500 корректируемых боеприпасов для «Ольха-М».

Новое топливо на Украине получается посредством переработки старого.

«В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — сказал Шиман.

В апреле Украина испытала «Ольха-М». Оружие первым выстрелом попало в цель.

В феврале «Ольха-М», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор. НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров.

«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха-М».