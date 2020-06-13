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Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет 

Lenta.ru 28 минут назад
Украина произведет 2500 «выжигающих войска России» ракет
Фото: Wikipedia
Павлоградский химический завод восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников, сообщает Defense Express. Согласно главе предприятия Леонида Шимана, в случае полной загрузки завода могут потребоваться еще полторы тысяч сотрудников.
Украинское консалтинговое агентство отмечает, что речь идет о производстве топлива для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных коплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических копллексов «Гром». По словам Шимана, возможно изготовление около 2500 корректируемых боеприпасов для «Ольха-М».
Новое топливо на Украине получается посредством переработки старого.
«В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — сказал Шиман.
В апреле Украина испытала «Ольха-М». Оружие первым выстрелом попало в цель.
В феврале «Ольха-М», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор. НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров.
«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.
В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха-М».
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Оружие , Армия , Войска , Леонид Шиман
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