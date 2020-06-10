Раскрыты подробности испытаний новейшего МиГ-35

"На каждый полет, как вы понимаете, есть задание, которое обсуждается с инженерным составом, поэтому вольности не позволяются при испытаниях, но, признаюсь, иногда хочется немного выйти за рамки дозволенного, пощупать его, потому что машина маневренная, классная. Но задания чаще всего настолько объемные, что выполняешь полет только по нему, так как запаса топлива на шалости может и не хватить. В ходе испытательных полетов часто используются двигатели на форсажных режимах. Эти полеты и физически нагружены, и эмоционально, так как помимо самого полета, нужно отследить еще очень много различных параметров", — сказал Селиванов.

По его словам, МиГ-35 — очень удобная машина для летчика.

"Самолет помогает тебе постоянно, а его дружественный интерфейс подсказывает, как будет лучше в той или иной ситуации. Грубо говоря, если вы покупаете телефон или другой гаджет, вы же не читаете инструкцию, а сразу начинаете пользоваться. Вот так же и в МиГ-35, все интуитивно понятно. Любой современный самолет, в частности МиГ-35, — это как высокотехнологичный гаджет, в котором очень много функций, но в них можно разобраться без инструкции", — отметил собеседник агентства.

Полетные задания разрабатываются совместно с инженерами, в них прописывается все то, что нужно проверить в полете.

"Будь-то навигация или системы управления вооружением, или радиосвязь и так далее. Бывает, в ходе испытательных полетов нужно найти цель, уничтожить ее или, наоборот, спрятаться от кого-то. Есть много разных видов полетов. Для летчиков это одна из самых интересных видов работ", — пояснил летчик.

Отвечая на вопрос, сколько пунктов обычно насчитывает полетное задание, Селиванов сообщил, что "бывает штук по 30, бывает меньше".