США готовятся отразить гиперзвуковые ракеты

США к 2022 году планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, предназначенную для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника.

Агентство космического развития США к 2022 году развернет в ближнем космосе орбитальную группировку спутников, которые, как ожидается, будут защищать от ударов гиперзвуковых ракет, пишет издание Spacenews.com.

Идея размещения группировки космических аппаратов на низких околоземных орбитах последние месяцы весьма популярна в США. Представители Пентагона давно выдвигают идею использования космического сенсорного слоя на низкой околоземной орбите.

Как ранее писала «Газета.Ru», эта группировка, кроме того, рассматривается как способ обнаружения и сопровождения гиперзвуковых крылатых ракет вероятного противника, которые могут пропустить существующие системы предупреждения о ракетном нападении.

На прошлой неделе появилась информация, что Агентство космического развития США приглашает предприятия ОПК страны к участию в тендере на интеграцию датчика обнаружения и сопровождения гиперзвуковых ракет в космический аппарат. Вывод подобного спутника на низкую околоземную орбиту предполагается к концу 2021 года.

5 июня 2020 года в США подана заявка на «эксперимент по отслеживанию феноменологии» для разработки сенсорных алгоритмов для будущей сети космических аппаратов по обнаружения гиперзвуковых ракет в космическом пространстве. Предложения принимаются до 6 июля.

Этот эксперимент — начальный шаг в планах агентства космического развития США по развертыванию большой орбитальной группировки низкоорбитальных спутников в 2022 году для обнаружения и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР), которые, по прогнозам Пентагона, будут приняты на вооружение Китаем Россией в ближайшем будущем.

По данным агентства, эксперимент по сопровождению ГЗКР является центральным в разработке датчиков, которые могут точно выделять сигналы от ракет противника в условиях организованных помех и фонового шума.

«В ходе эксперимента будут определены условия наблюдения со спутника, затем проведена оптимизация алгоритмов, отработка концепций соответствующих операций, а также определены диапазоны волн для расширенного обнаружения и сопровождения гиперзвуковых ракет», — говорится в запросе от 5 июня.

Подрядчик в этом проекте будет нести ответственность за получение датчика в виде полезной нагрузки, предоставленного агентством, за интеграцию датчика со спутниковой шиной и установку оборудования на ракету-носитель.

Директор агентства космического развития США Дерек Торнир заявил, что эксперимент по феноменологии противоракетной обороны дополнит два других спутника, разрабатываемых агентством перспективных исследований ( Defense Advanced Research Projects Agency ) в области обороны в рамках программы «Блэкджек» (Blackjack program).

«Будет запущено, как минимум три спутника LEO OPIR», — сказал Торнир 4 июня во время веб-трансляции форума некоммерческого альянса в защиту противоракетной обороны.

Аббревиатуру OPIR на русский язык можно приблизительно перевести как «Космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, функционирующий в режиме непрерывного инфракрасного излучения». В свою очередь, LEO (low earth orbit) — низкая околоземная орбита.

«Эти эксперименты предназначены для сбора данных «таким образом, чтобы мы могли действительно доказать, что выбрали правильные полосы, и что мы понимаем некоторую феноменологию», — добавил Торнир.

Параллельно с экспериментом агентство космического развития США начнет запрашивать предложения от подрядчиков по созданию первых восьми спутников перспективной орбитальной группировки. Окончательный запрос предложений поступит к 15 июня.

Директор агентства сообщил, что спутники на разных орбитах будут необходимы для обнаружения и сопровождения гиперзвуковых ракет, осуществляющих свой полет с очень большими скоростями.

Восемь спутников SDA обеспечат «широкое поле зрения» с соответствующей орбиты, но более подробные данные сопровождения будут предоставлены другим слоем спутников — «среднего поля зрения», который разрабатывается агентством по противоракетной обороне Пентагона, но пока этот проект еще не финансируется.

Программа агентства по противоракетной обороне, известная как «Космические датчики гиперзвукового баллистического сопровождения» (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensors, HBTSS) предоставит так называемые данные для управления огнем, необходимые для запуска и вывода в окрестности цели противоракеты в целях поражения гиперзвуковой ракеты вероятного противника.

К 2022 или 2023 году агентство космического развития США планирует развернуть раннюю версию сети предупреждения о гиперзвуковых ракетах в составе 70 космических аппаратов с широким и средним полем зрения.

«Это обеспечит нам достаточный охват на низких околоземных орбитах (LEO), чтобы мы могли иметь в основном региональную устойчивость, — сказал Торнир. — Мы должны определить, на каких участках земного шара мы хотим сосредоточиться».

«Это будет впервые, когда у нас будет достаточно спутников там, где мы могли бы фактически вести войну с помощью этих космических аппаратов. К 2025 году у нас будет еще больше спутников, и мы сможем иметь полный глобальный охват», — заявил он.

У конгресса есть вопросы

Член палаты представителей Дуг Ламборн (республиканец от штата Колорадо) из комитета по вооруженным силам сказал, что программы министерства обороны США, вероятно, станут темой обсуждения деталей предстоящего закона о государственной обороне США 2021 года. Дебаты в подкомитете намечены на 22 июня, а работа комитета в полном объеме — на 1 июля.

Во время веб-трансляции форума некоммерческого альянса в защиту противоракетной обороны Ламборн на панельной дискуссии попросил представителей Toрнира и агентства по противоракетной обороне США объяснить, почему же слой космических датчиков HBTSS не финансируется из бюджета Пентагона на 2021 год.

Дерек Торнир в ответ заявил, что в бюджете 2021 года были «финансовые ограничения». По его словам, если конгресс США решит добавить средства в эту программу, это поможет сократить разрыв между развертыванием систем с широким и средним полем зрения.

Некоторые законодатели США задаются вопросом, почему агентство космического развития США продвигается вперед со своим слоем датчиков сопровождения, если по-прежнему нет плана развертывания системы HBTSS от агентства по противоракетной обороне, которая была бы необходима для поражения гиперзвуковых ракет противника.

«Вы начинаете спор о том, что первично — курица или яйцо. Мы хотим развернуть обе системы одновременно. И я бы сказал, что ни одна из них не сложнее другой, и обе системы нам необходимы», — ответил Дерек Торнир.

Он также отверг обвинения, что агентство космического развития США и агентство по противоракетной обороне делают одну и ту же работу. «Мы вместе создаем гибридную архитектуру», — сказал он. Торнир отметил, что оба агентства находятся под управлением заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Майка Гриффина.

«Чтобы убедиться в том, что оба агентства тесно связаны между собой, достаточно только этого — у нас один и тот же начальник. Это очень помогает в работе», — добавил Дерек Торнир.

«Есть основания полагать, что подобный подход в развертывании средств защиты от гиперзвуковых ракет представляется наиболее верным с точки зрения своевременности принятия решений и соответствующей идеологии», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, еще неясно по срокам, когда гиперзвуковые крылатые ракеты поступят на вооружение российской армии и НОАК, когда их количество выйдет на оперативный уровень, а в США уже, что называется, большевистскими темпами развертывается система защиты от ГЗКР, причем сроки ее завершения обозначены предельно жестко.