СМИ раскрыли военную тайну подводного флота России

Популярный журнал Forbes, отвлёкшись от подсчета состояний миллиардеров, а также водоизмещения их яхт, посвятил статью сравнительному обзору российских и американских подводных лодок.

Тут весь вопрос в количестве и качестве.

В настоящий момент на вервях американских судостроительных компаний строятся лишь многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния», которые относятся к четвертому поколению. В октябре запланирована закладка стратегической субмарины с баллистическими ракетами «Трайдент-3» типа «Колумбия», относящейся к четвертому поколению. Эти лодки начнут постепенно вытеснять из ВМС субмарины третьего поколения «Огайо». И на обозримый период времени всё. Строительство других лодок не начнется до тех пор, когда «Вирджиния» не перестанет удовлетворять требованиям проведения подводных операций. А произойдет это нескоро, поскольку эти лодки начали приходить в ВМС США в 2004 году.

На судостроительных заводах России , хоть они и не могут сравниться по мощности с американскими, значительно большее разнообразие. На заводе «Севмаш» Северодвинске рекордными для плачевного состояния отрасли строятся атомные стратегические подводные ракетоносцы проекта 955А «Борей-А» четвертого поколения. К вошедшим в состав флота (Северный и Тихоокеанский флота) четырем «Бореям» — « Юрий Долгорукий », « Александр Невский », «Владимир Мономах», «Князь Владимир» — предполагается добавить еще шесть. Четыре из них имеют разную степень готовности, а два готовятся к закладке. Это наиглавнейший пункт Госпрограммы вооружений, и сомневаться в его исполнении не приходится.

Также продолжают строиться атомные многоцелевые подводные лодки четвертого поколения проекта 885М «Ясень-М». Хотя, по сути, строительство не продолжается, а начинается. Готова одна лодка — «Северодвинск», — переданная Северному флоту в 2014 году. Затем началась ее модернизация. И две лодки с индексом «М» сейчас готовятся к испытаниям. Четыре строятся. И еще две готовятся к закладке в соответствии с существующими контрактами.

Как видим, по позиции атомных субмарин в России работы непочатый край. В США этот класс представлен лишь одной лодкой четвертого поколения «Вирджиния» — построено уже 20, к концу десятилетия их будет 28. В России же тут «разнотравье». И если единственный ныне существующий «Ясень» — это действительно многоцелевая лодка, вооруженная и торпедами, и крылатыми ракетами, предназначенными для работы и по берегу, и по морским целям, то остальные российские атомные субмарины менее универсальны, они имеют либо торпедный «акцент», либо ракетный. К тому же они относятся к третьему поколению. То есть менее скрытны, а также обладают худшими возможностями по обнаружению подводных целей — лодок противника. К ним относятся лодки проектов «Барракуда», «Кондор», «Щука», «Щука-Б», «Антей».

При этом необходимо помнить, что даже когда весь класс многоцелевых субмарин у нас будет состоять из одних «Ясеней», то американский многоцелевой подводный флот качественно все равно будут иметь некоторое преимущество. Потому что в ВМС США эксплуатируются три лодки «Сивулф». Они также относятся к четвертому поколению, но, смело можно сказать, на голову выше и «Вирджиний», и «Ясеней». При этом у них лишь один недостаток — запредельная стоимость. Именно поэтому бюджет Пентагона потянул лишь три субмарины «Сивулф».

Вот, собственно, и всё, чем располагают ВМС США. Но этого «всего» более чем достаточно. 20 вышеупомянутых «Вирджиний», 3 «Сивулфа» и 4 «Огайо», переоборудованных под крылатые ракеты «Томагавк». Вот это все количественно примерно соответствует российскому парку многоцелевых лодок — 27 у них и 28 у нас. Однако есть еще 32 лодки «Лос-Анджелес». Хоть они и уже устарели, и имеют в основном торпедное вооружение, но 32 — это очень серьезная цифра, с которой нельзя не считаться.

Что же касается стратегических ракетоносцев, то тут, можно сказать, паритет. 12 российских лодок и 14 американских. Сравнительно недавно были надежды на то, что две находящихся в резерве из-за отсутствия боекомплекта «Акулы» — «Архангельск» и «Северсталь» — избегнут утилизации, и их укомплектуют баллистическими ракетами «Булава». Действительно, год назад сообщили, что утилизации не будет. Но лодки переоборудуют под крылатые ракеты. Поскольку «Акула» — самая большая в мире лодка, то ракет «Калибр» в нее поместят две сотни.

К строящимся атомным подводным лодкам Forbes относит еще две — «Белгород» и «Хабаровск», до недавнего времени строго засекреченные. И лишь в прошлом году кое-какие подробности были раскрыты. Эти лодки являются носителями подводного беспилотника «Посейдон», оснащенного малогабаритной атомной силовой установкой. Он способен абсолютно скрытно подбираться к военно-морским базам противника, а также к побережью промышленных районов и длительное время ожидать команду на подрыв 100-мегатонной боевой части. В связи с чем «Посейдон» на Западе назвали «Оружием Судного дня».

Но при этом следует отметить, что эти две лодки не являются серийными. Так что включение их в «список Форбса» вряд ли правомерно.

В отличие от США в России строятся дизель-электрические подводные лодки. Причем не только для себя, но и для продажи на внешнем рынке. То есть в определенной мере это бизнес. Однако они нужны и для ВМФ России.

Столь разный подход к этому типу лодок проистекает из различных концепций использования военного флота. США, будучи «рассадником всемирной демократии», или, иными словами, ощущая себя по инерции «мировым жандармом», предполагает контролировать политические и экономические процессы, протекающие на большом расстоянии от американского материка. Для этого нужны не только авианосцы, но и подводные лодки, имеющие неограниченную дальность действия. То есть атомные лодки. При этом до недавних пор считалось, что США находятся вне досягаемости для обычных кораблей «агрессоров».

Российская концепция прежде всего оборонительная. То есть дизельные лодки способны вполне успешно справляться с отражением атак как надводных, так и подводных флотов. Также нельзя забывать о том, что их строительство обходится намного дешевле.

Россия строит дизельные лодки двух проектов — 636 «Варшавянка» и 677 «Лада». «Варшавянка» является самой малошумящей лодкой в мире. В России эксплуатируется 7 таких лодок, еще 5 должны появиться до 2023 года. Еще 20 находятся в ВМС Китая и Вьетнама. Лодка хороша именно как средство обороны. Сравнительно недавно во время совместных учений вьетнамская «Варшавянка» обнаружила американскую «Вирджинию» и произвела условные торпедные пуски.

Еще Forbes упоминает, почти с восторгом, лодку «Лада». Однако для российских моряков это объект не восторга, а печали. Головная лодка «Санкт-Петербург» уже 10 лет находится на Северном флоте в опытной эксплуатации. Использовать ее в строю невозможно из-за слабости энергетической установки. Уже чуть ли не два десятилетия для нее пытаются создать воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Результатов нет. И в обозримом будущем не просматриваются. И совершенно непонятно, как же быть еще с двумя «Ладами», «Кронштадтом» и «Великими Луками», которые совсем скоро будут готовы.

В заключение следует признать сравнение в подходах строительства подводных флотов России и США, которое произвел Forbes, довольно странным. Потому что журнал относит разницу на счет того, что чем больше различных субмарин, тем лучше. Поскольку каждая из них лучше решает свой круг специфических задач. Однако российское разнообразие, как уже было сказано выше, проистекает из концепции применения подводного флота. А она предполагает как действия вдали от собственных границ, так и оборону в приграничных водах. Ведь нелепо же использовать атомные лодки в Черном и Балтийском морях.