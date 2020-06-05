В РФ создают способную стрелять на 7 км винтовку

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России приступили к созданию уникальной снайперской винтовки DXL-5, которая может поражать цель на расстоянии 7 километров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислава Лобаева.

На сегодняшний день самой дальнобойной винтовкой является "Сумрак", который способен поражать цель на расстоянии 2,5-4,2 километров.

Проекту по новому оружие дано предварительное название DXL-5.

По словам Лобаева, винтовок с такой дальностью 6-7 километров на мировом рынке снайперского оружия пока не было.

Винтовка получит новый патрон, в котором будет заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком далеком расстоянии.

Предполагается, что она будет готова к началу 2021 года.