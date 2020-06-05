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Антонов: Россия готова обсуждать с США Договор по открытому небу 

Российская Газета и ещё 3 23 минуты назад
Договор по открытому небу: «У РФ есть претензии к США»
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Россия неоднократно выражала готовность обсуждать с Соединенными Штатами технические вопросы в рамках Договора по открытому небу. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной на сайте американского аналитического издания по военно-политической тематике The National Interest.
Антонов подчеркивает, что Москва не раз объясняла на конкретных фактах, что утверждения о якобы неполном выполнении российской стороной соглашения — безосновательны. Однако, несмотря на абсурдность обвинений, Россия всегда демонстрировала открытость в обсуждении волнующих Вашингтон вопросов. Именно с этой целью в рамках договора была создана консультативная комиссия.
По словам посла, у России есть ряд претензий к США по соблюдению документа. Это касается обеспечения безопасности экипажей, совершающих полет над американской территорией, ограничений на максимальную дальность наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами, а также высоты полетов.
"Отличие в том, что мы готовы — и подтверждали это неоднократно — искать взаимоприемлемые решения технических проблем за столом переговоров. Напротив, Вашингтон, похоже, считает более важным избавиться от договора, который, видимо, рассматривает как связывающий его по рукам и ногам", — цитирует Антонова РИА Новости.
Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", — заявил американский лидер журналистам. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.
Многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами и регламентами наблюдательных миссий.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , Политика , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , РИА Новости , The National Interest , Москва , США
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