США впервые испытали «убийцу» российских C-400 

Военно-морские силы (ВМС) США в конце мая впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противоракетной обороны противника, сообщает американское издание The Drive.

В ходе тестов истребитель F/A-18E Super Hornet переносил прототип AGM-88G AARGM-ER. Впервые поднявшаяся в воздух ракета не запускалась. Целью испытаний названа проверка совместной работы систем самолета и ракеты. Тесты проводились на военно-морском аэродроме Патаксент-Ривер в Мэриленде.

В марте 2019 года Jane's 360 сообщило, что F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler и F-35 Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AGM-88G AARGM-ER, которая является «убийцей» российских систем С-400 «Триумф».

Разработчиком AGM-88G AARGM-ER является американская компания Northrop Grumman. Оружие создается с 2015 года. Принятие на вооружение планируется в 2023 году. Ракета оснащена самонаводящейся головкой с инерциальной и глобальной (со спутников) навигационными сиcтемами, а также инфракрасным датчиком. От действующей AGM-88E High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) оружие отличается компактным корпусом, большими дальностью и скоростью, а также новыми двигателем, боевой частью и управляющими элементами.