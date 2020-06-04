Индия и Россия провалили переговоры по АК-203

Индия и Россия не достигли договоренности по предложению о коммерческой цене производства автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times со ссылкой на информированные источники.

"Сторонам не удалось, как намечалось к концу мая, договориться о цене за производство АК-203, — заявили источники. — Согласование коммерческих условий — это непростой процесс, особенно учитывая сложный характер проекта, предусматривающего полную передачу технологий для выпуска АК-203 в Индии и возможного экспорта автоматов за рубеж".

Обсуждение сторонами цены производства АК-203 затруднили, в том числе, ограничения из-за пандемии коронавируса, признали они. В виду сложившейся ситуации маловероятно, что совместное российско-индийское предприятие сможет приступить к выпуску АК-203 в этом году, как планировалось ранее.

В феврале 2020 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила, что рассчитывает на изготовление первой партии автоматов АК-203 в Индии уже в текущем году.