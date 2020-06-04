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СМИ: Индия и Россия не договорились о цене производства автоматов АК-203 

ТАСС 49 минут назад
Индия и Россия провалили переговоры по АК-203
Фото: РИА Новости
Индия и Россия не достигли договоренности по предложению о коммерческой цене производства автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times со ссылкой на информированные источники.
"Сторонам не удалось, как намечалось к концу мая, договориться о цене за производство АК-203, — заявили источники. — Согласование коммерческих условий — это непростой процесс, особенно учитывая сложный характер проекта, предусматривающего полную передачу технологий для выпуска АК-203 в Индии и возможного экспорта автоматов за рубеж".
Обсуждение сторонами цены производства АК-203 затруднили, в том числе, ограничения из-за пандемии коронавируса, признали они. В виду сложившейся ситуации маловероятно, что совместное российско-индийское предприятие сможет приступить к выпуску АК-203 в этом году, как планировалось ранее.
В феврале 2020 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила, что рассчитывает на изготовление первой партии автоматов АК-203 в Индии уже в текущем году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску около 700 тыс. АК-203 в год было создано на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory) в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом должна была стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов бренда "Калашников".
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Оружие , Армия , Нарендра Моди , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Индия
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